TARQUINIA - Ci siamo quasi: questo sabato, 5 ottobre, dalle ore 20, torneranno Le Piazzette... ma in Fermento. Musica in ogni piazza, sorprese speciali, negozi aperti, piatti particolari, ma anche una grande novità: Le Piazzette del 5 ottobre saranno dedicate alla birra. Ci saranno birre particolari ed ampia scelta di tipologie, sia in bottiglia che alla spina, cibi ispirati alla tradizione di Monaco di Baviera, allestimenti ad hoc e camerieri in abiti bavaresi. «Tarquinia non è mai stata così viva - dicono gli organizzatori - 5 piazze con concerti cantautoriali di altissimo livello, 3 dj set che trasformeranno le piazze in grandi discoteche a cielo aperto, 3 live in cui scatenarsi e godersi appieno l'aria di festa. E tutti gli intrattenimenti musicali saranno ad ingresso gratuito».

Nel dettaglio l'offerta musicale di tutte le piazze: PIAZZETTA MATTEOTTI DA CANTARE - Piazza Matteotti (l'unica osteria diffusa d'Italia, con Ambaradam, Eklettica Osteria Magnoteca, Doner Kebab, Il Grappolo Wine Bar, ristorante L’Alberata): Luca Carrubba; UMBERTO I IN ACUSTICA - Via Umberto I (Pizza Point): duo Alex Ceccotti e Daniele Di Paolo; EMOZIONI DI SAN PANCRAZIO - Via Vitelleschi/San Pancrazio (La Proposta): Fabio Fedra; TRENTO E TRIESTE IRRESISTIBILE - Piazza Trento e Trieste (Tinia e Boccone Del Prete): Lattepiù acoustic duo; XX SETTEMBRE GODURIOSA - Via XX Settembre (Il Locale di Nome e di Fatto): Tequila's Band; ALBERATA DISCO NIGHT - Via Alberata Dante Alighieri (Capolinea Caffè): Luca Gee dj set; CAVOUR BEER FEST - Piazza Cavour (Bacco Perbacco Ristoenoteca, Bar Impero, Sun City, Napule’ è, Gambella): Pino House Dj Set; PIAZZA D'ERBA E SANTO STEFANO IN STILE - Piazza Verdi e Piazza Santo Stefano (Il Cavatappi, L’Essenziale e Vaniglia e Caffè) - Davide e Simona acoustic duo; DUOMO DJ PARTY - Piazza Duomo (DOT, Al Pachino, Arcadia): Francesco Tuccini live house percussion; "LA" PIAZZETTA IN BIRRA - Via Vitelleschi/Piazza Soderini (Therra): Contestabile Marincola Costa; FELICE CAVALLOTTI ALLA BAVARESE - Via Felice Cavallotti (Dilas Grau) - Monaco di Baviera dj set. La maggior parte dei locali hanno già prenotati la maggior parte dei posti. Altra novità è l'invito alla partecipazione rivolto a tutti: a sorpresa, quando in alcune piazzette partirà la canzone "Sweet Caroline", tipica dell'Oktoberfest, sarà d'obbligo accendere le torce dei cellulari, saltare, ballare, cantare, baciarsi e qualunque cosa venga in mente per rendere più allegra, conviviale e divertente la serata. Un momento che farà entrare ancor meglio nello spirito delle Piazzette, che è quello della collaborazione, dell'unione, dello stare insieme a Tarquinia e per Tarquinia. I negozi aperti per la serata saranno molti, tra cui: Mirtilli e Merletti, La Cadena Souvenir, Foto Ottica Valerioti, Very Important Pets, Stardust Borse&Accessori, Estes, Forno Mada, Lematà, Pacini Coltelli Artigianali, Amicizia, Stile Libero, Tabaccheria Minnici. Vari esercizi offriranno sorprese od omaggi ai visitatori. Le Piazzette è un progetto libero voluto e gestito dai locali del centro storico di Tarquinia.

