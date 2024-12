TARQUINIA - La sezione cittadina di Azione, in collaborazione con la federazione provinciale del partito guidato da Calenda presenterà oggi alle 10,30, presso l’hotel Villa Tirreno, la proposta di legge regionale “Lazio Strade sicure”.

“Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. LazioStradeSicure” è il nome del provvedimento il cui primo firmatario è il consigliere regionale di Azione Alessio D’Amato - spiega il coordinatore di Tarquinia Alberto Blasi - La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 117 della Costituzione ed in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale sicurezza stradale 2030 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, riconosce e valorizza l’educazione e la sensibilizzazione alla sicurezza stradale utili a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale. Il disegno di legge prevede delle azioni di sistema denominate “LazioStradeSicure” in grado di promuovere e sviluppare un sistema coordinato di informazioni capace di incidere sui fattori di rischio dell’incidentalità stradale e concorrere, efficacemente, al rafforzamento di una coscienza attiva e propositiva sul tema della sicurezza stradale. Le azioni di sistema si traducono in: campagne di sensibilizzazione e di educazione stradale da svolgere nei comuni del territorio regionale e nelle scuole di ogni ordine e grado; attività di monitoraggio finalizzata alla realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale; progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali all’uscita dai luoghi di divertimento, così dette “stragi del sabato sera”; un sistema di consulenza, informazione e assistenza psicologica per le vittime di incidenti stradali; corsi di formazione di guida sicura da rivolgere al personale preposto alla conduzione di veicoli pubblici adibiti al trasporto di persone e sui mezzi adibiti a servizio pubblico; corsi formativi per favorire la guida sicura dei giovani. Interverranno: Fabio Scalzini segretario provinciale di Azione; Luca Benni presidente provinciale di Azione; Lorenzo Soldatelli coordinatore provinciale dei giovani di Azione; Giulio Blasilli volontario della Croce rossa; Sergio Toscano associazione vittime della strada; Alessio D’Amato consigliere regionale Lazio e promotore del disegno di legge.

