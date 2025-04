CERVETERI - Le eccellenze dell'imprenditoria agroalimentare di Cerveteri conquistano l'Umbria. L'azienda agricola Giuseppe Luchenti infatti, ha preso parte nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 marzo alla 56esima edizione di "Agriumbria", evento di richiamo e spessore nazionale svoltosi a Bastia Umbria. «A Fabio, Irene e a tutta la famiglia Luchenti giungano i miei più sinceri e calorosi complimenti per i brillanti risultati ottenuti in questa prestigiosa rassegna - ha detto il vicesindaco Riccardo Ferri - in qualità di assessore all'Agricoltura di Cerveteri non posso che essere orgoglioso che degli imprenditori della nostra città, nonostante le infinite difficoltà di un settore continuamente “sotto botta”, tra politiche governative che non li incentivano e i cambiamenti climatici repentini che creano danni gravissimi al loro lavoro, abbiano portato il nome e i prodotti di Cerveteri in uno scenario così importante come quello di “Agriumbria”. A loro, il mio ringraziamento per come ancora una volta hanno fatto emergere in positivo il nome di Cerveteri con la loro attività che con amore e grande dedizione continua e si tramanda di generazione in generazione». La famiglia Luchenti con la propria azienda si occupa di allevamento da più di un secolo. Vacche e ovicaprini di molteplici razze, ma per quanto riguarda i bovini dal 2006 ha scelto di concentrarsi sulla Charolaise. Una realtà imprenditoriale che rappresenta una vera e propria eccellenza locale.

