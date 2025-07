LADISPOLI – Volgono al termine i lavori per la realizzazione della Passerella dei Tramonti, uno degli interventi più significativi di riqualificazione del lungomare a nord della città. A comunicarlo è l’assessore ai lavori pubblici Marco Pierini, che ha fatto il punto sull’avanzamento del cantiere, ma anche espresso una profonda preoccupazione per i ripetuti atti vandalici che hanno colpito l’opera prima ancora della sua inaugurazione ufficiale. «Siamo nella fase conclusiva dell’intervento – ha dichiarato Pierini –. La parte finale, quella vicina alla zona della Baia, dovrebbe essere completata entro la prossima settimana. Dopo di che, sarà il sindaco a organizzare l’inaugurazione di un’opera che riteniamo molto importante non solo per la zona interessata, ma per l’intero lungomare di Ladispoli». La passerella, pensata come luogo di passeggio, incontro e valorizzazione del paesaggio marino, si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana. «È stata realizzata con una particolare attenzione all’integrazione ambientale – ha spiegato l’assessore – e rappresenta un intervento qualificante, di cui andare fieri. Speriamo davvero che la città di Ladispoli sappia conservarla come merita». Non mancano però le ombre. Già prima della sua apertura ufficiale, la passerella è stata più volte presa di mira da vandali. «Abbiamo subito diversi episodi – ha raccontato Pierini con amarezza –: balaustre divelte, danni a tratti della struttura, atti senza alcun senso che fanno solo male alla città. È difficile capire cosa ci sia dietro a questi gesti: mancanza di rispetto, puro vandalismo, o un gusto malato per la distruzione». Pierini ha espresso tutta la sua delusione: «Non si riesce davvero a comprendere l’obiettivo di questi atti. Quando si vandalizza un’opera pubblica si danneggia l’intera comunità. Spero che la parte più civile di Ladispoli reagisca e che questi delinquenti vengano scoraggiati con ogni mezzo». In questa direzione va anche il progetto di videosorveglianza che l’amministrazione sta predisponendo: «Sono già stati previsti dei punti per il montaggio delle telecamere. L’obiettivo è quello di tutelare un bene pubblico e scoraggiare ulteriori danneggiamenti. Per fortuna la ditta esecutrice dei lavori è stata molto comprensiva e ha collaborato nel sistemare i danni subiti, ma non possiamo permetterci che la situazione degeneri». L’intervento sulla passerella si inserisce in un quadro ben più ampio di lavori pubblici che stanno interessando e interesseranno Ladispoli nei prossimi mesi.

