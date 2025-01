FIUMICINO - «Sono ripresi i lavori relativi alla commissione lavori pubblici, un momento di confronto e di programmazione per discutere dei punti che saranno oggetto della linea programmatica di lavoro ». Lo dichiara il presidente della commissione Roberto Feola.

«Come già dichiarato diverse volte sarà importante seguire la novità dei cantieri presenti sul territorio – continua Feola - e al contempo avere la prontezza di affrontare le situazioni emergenziali.

Questo sarà un anno di rinnovamento con molte opere e alcune saranno realizzate entro la fine dell’anno, ma anche con tanti cantieri aperti, penso al restyling della darsena, al PalaFersini, all’impianto sportivo del Cetorelli e al polo Natatorio, per citarne alcuni».

«La commissione ha lavorato in maniera positiva fin oggi- conclude il presidente- con dibattiti costruttivi e partecipazione, questo ci dà la possibilità di tradurre i problemi dei cittadini e affrontarli nelle modalità di verifica e di attuazione degli strumenti consentiti nella sede di commissione, inoltre - conclude Feola - la presenza attiva dell’assessore Onorati e dei tecnici ci dà la possibilità di interloquire in maniera ancora più diretta e poter avere più pareri a disposizione».

Ma proprio sui cantieri, in questi giorni era stata sollevata una polemica dall’opposizione, in particolare sui sopralluoghi svolti dalla maggiornaza in quelli «finanziati dalla passata amministrazione del Comune di Fiumicino», hanno dichiarato Paola Meloni, vicepresidente commissione lavori pubblici e i membri della stessa commissione Barbara Bonanni e Fabio Zorzi.

Quello che chiedevano è il motivo per cui «non convocare l’intera commissione ai sopralluoghi visto che anche i consiglieri di opposizione (che hanno lavorato a quei progetti e che meglio ne conoscono i dettagli) ne fanno parte? - hanno sottolineato - O si tratta di un privilegio che la maggioranza ha deciso di riservarsi nonostante quelle opere se le sia ritrovate già pronte? Come consiglieri e membri di commissione sarà nostra cura procedere a nuovi sopralluoghi nei cantieri per verificare in prima persona l'andamento dei lavori - hanno concluso - dal momento che il nostro ruolo è il medesimo ed ha la stessa dignità di quello dei consiglieri di maggioranza»,