FIUMICINO - – Proseguono a ritmo serrato i lavori di riassetto della Darsena, per ridare funzionalità e decoro a uno dei luoghi più caratteristici e centrali della città.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quell odi rendere quest'area più accessibile e fruibile per residenti e turisti, arricchendo il paesaggio urbano e naturale.

«Stiamo completando la parte della viabilità e nel giro di pochissimi giorni, verrà asfaltata la nuova strada. Abbiamo già portato a termine tutti i lavori relativi ai sottoservizi, tra cui la gestione delle acque meteoriche, la predisposizione per l’impianto elettrico e l’illuminazione, oltre a completare i drenaggi e gli impianti idrici per il collegamento delle fontanelle. – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. - Il nuovo assetto prevede che la viabilità venga riaperta in modo da permettere ai visitatori di raggiungere il mare senza passare sulla strada di fronte alle attività commerciali.

Il percorso sarà completamente rinnovato e si potrà transitare a fianco della pista ciclopedonale che rimarrà nella posizione attuale, lungo il porticciolo, dove verranno realizzati dei parcheggi con postazioni anche per le auto elettriche.

Ci concentreremo poi sulla nuova area pedonale che sarà pronta entro la fine del 2025, per restituire alla comunità una Darsena moderna e in sintonia con la tradizione locale».

«Quest’ opera fa parte di un progetto più ampio che rientra nella nostra visione di una Fiumicino rinnovata, capace di rispondere alle esigenze di una comunità in crescita, ma anche di rispettare e valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale.

Vogliamo che la nostra diventi una città moderna, degna di essere parte integrante della grande famiglia delle metropoli europee, con infrastrutture all'avanguardia, spazi pubblici di qualità e una gestione sostenibile delle risorse.

Ogni intervento che stiamo portando avanti è pensato per migliorare la vivibilità, l'accessibilità e l'attrattività del nostro territorio, rendendo Fiumicino non solo una meta ambita per i turisti, ma anche un luogo di orgoglio per chi ci vive. Stiamo costruendo una città più intelligente, più verde, più connessa, e ogni nuova area pubblica, ogni strada, ogni parcheggio elettrico, rappresentano un passo concreto verso questa visione di futuro e sostenibilità».

L’intervento, dal valore complessivo di 3 milioni di euro, si avvale di un contributo di 300.000 euro da parte del Comune di Fiumicino e 2,7 milioni di euro dalla Regione Lazio.

La progettazione include anche il collegamento della ciclabilità tra il Lungomare della Salute e Via del Faro, attraverso un sentiero costiero che prevede punti di sosta per il riposo, particolarmente utili per persone anziane o con difficoltà di mobilità.

"Vogliamo che questo progetto si inserisca armoniosamente nel paesaggio naturale, caratterizzato dalla macchia mediterranea e dalle formazioni dunali. Per questo, l’area sarà arricchita con la piantumazione di arbusti e piante tipiche del nostro territorio," conclude l’Assessore.

Inoltre, su Via del Faro verrà realizzata una nuova rotatoria per migliorare il flusso del traffico.