FIUMIICNO - Procedono spediti i lavori al cantiere del PalaFersini dove, in questi giorni, è stato eseguito un sopralluogo da Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici e Alessandro De Vincentis presidente della commissione bilancio.

«Abbiamo visionato per visio la situazione nel cantiere del PalaFersini, - dichiarano - dove sono in corso le operazioni per l’installazione del pacchetto di coibentazioni sulla copertura, poi si procederà coi lavori interni, tra i quali, a breve anche i tracciati per le aree di gioco e la definizione dei siti in cui verranno posizionate le tribune».

“Esprimiamo ancora una volta soddisfazione per un cantiere esemplare per l’ordine, – perseguono Feola e De Vincentis - – la pulizia e la professionalità degli addetti ai lavori, ma soprattutto per ciò che rappresenta: qui nascerà una delle strutture punto di riferimento per tutto il territorio. Nei lavori previsti contemporaneamente verrà terminata l’impiantistica e la finitura dei servizi igienici, le altre pavimentazioni e il montaggio degli infissi tra cui le grandi vetrate sulle pareti nord e sud della cupola e poi sarà la volta degli intonaci esterni.

La direzione lavori ci conferma la salute del cantiere anche per quel che riguarda il cronoprogramma e che molti dei lavori sopracitati saranno eseguiti entro maggio. Sono stati inoltre inseriti in bilancio i fondi per procedere poi alla sistemazione delle aree esterne, - concludo Fela e De Vincentis - organizzate per ospitare tutta una serie di attività sportive all’aperto tra cui un piccolo circuito podistico».