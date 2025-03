SANTA MARINELLA - L'area del parcheggio dell’ex Fungo, rimarrà chiusa anche oggi. Il provvedimento, si è reso è necessario per consentire i lavori di livellamento del terreno che, a causa delle abbondanti piogge, ha evidenziato avvallamenti e dislivelli. L'intervento consentirà un più agile posteggio dei veicoli, soprattutto nei prossimi giorni, dove è previsto un maggior utilizzo in occasione della festa del Patrono. Si ricorda che attualmente il parcheggio è gratuito. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, tiene inoltre a informare che i lavori di sistemazione e messa in sicurezza previsti nel tratto transennato di viale della Repubblica, sono prossimi all'esecuzione, non appena terminate le necessarie perizie statica, geologica, paesaggistica e archeologica. “I lavori di livellamento del terreno e del parcheggio ex fungo – dice Amanati - saranno effettuati ed ultimati solo ed esclusivamente nella giornata di martedì, quindi prima dell'inizio dei cinque giorni della festività del nostro Santo Patrono, il parcheggio sarà libero, gratuito e fruibile da tutti”. Sulla vicenda della processionaria che sta invadendo gli alberi della città, il primo cittadino conferma. “Il problema della processionaria è stato risolto grazie al Comune di Santa Marinella che è intervenuto per tutelare la salute dei cittadini, considerando l'inattività di Città Metropolitana che, nonostante le numerosissime segnalazioni, non ha fornito alcun intervento adeguato per affrontare il problema, risultando tutt'oggi latitante”. Queste le dure parole del sindaco che attacca a testa bassa Città Metropolitana per non aver ottemperato ad un problema, come quello della processionaria, che è di sua competenza. Sono state intraprese azioni mirate per la rimozione dei nidi di processionaria, in aree sensibili come i giardini delle scuole e i parchi pubblici, per garantire la sicurezza degli spazi frequentati da bambini, famiglie e dagli amici a quattro zampe.

