LADISPOLI - Se è «normale» che durante lavori di ampliamento e di restyling possano verificarsi dei disagi, è pur vero che il Comune è pronto ad indicare al direttore generale della Asl Roma 4 le «difficoltà» andando a chiedere il «milgioramento» o «l'integrazione» di alcuni «servizi che devono essere resi ai cittadini». A rispondere alle domande dell'opposizione dopo l'incontro dei consiglieri con rappresentanti della Asl Roma 4 sulla situazione del Pit sulla statale Aurelia, è stato il sindaco Alessandro Grando.

Il primo cittadino ha puntato i riflettori sull'importante opera che si sta realizzando sui terreni adiacenti la casa della salute: l'ospedale di comunità. Opera annunciata «già con la giunta Zingaretti» che sarà realizzata con un investimento di «2milioni di euro» e che prevede «20 posti letto».

«Siamo in una fase transitoria - ha spiegato Grando in consiglio comunale - che la stessa Asl Roma 4 ha comunicato all'inizio dei lavori per l'ospedale di comunità». Per quanto riguarda poi la trasformazione del Punto territoriale di cure primarie in ambulatorio, il primo cittadino ha ribadito quanto spiegato dall'azienda sanitaria: «Continuerà a garantire le stesse prestazioni fino ad oggi erogate». E proprio su questo punto, i consiglieri di opposizione sono tornati a chiedere di vigilare affinché al termine dei lavori venga ripristinata la situazione di partenza: si torni, cioè, dall'ambulatorio oggi attivo presso i container, al Punto territoriale di cure primarie. «Oggi - ha spiegato la consigliera Ciarlantini - non mettono nemmeno i punti. A noi è stato detto che si vedrà se si riuscirà a fare una convenzione con un medico che possa espletare questo tipo di funzioni». Dal canto suo il primo cittadino ha assicurato di illustrare, al nuovo direttore generale, quelle che sono le criticità andando a chiedere, allo stesso tempo, di apportare migliorie laddove necessario.

