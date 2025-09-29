FIUMICINO - In merito alla manutenzione straordinaria della diga foranea al vecchio faro è intervenuto il comitato Tavoli del Porto che ha dichiarato «A fronte dell’annuncio dei lavori nell’area del Faro di Fiumicino da parte di Fiumicino Waterfront che dureranno circa tre mesi il comitato Tavoli del Porto ribadisce con forza la necessità di chiarezza, legalità e partecipazione reale a tutela del territorio, della cittadinanza e della trasparenza amministrativa. Non ci limiteremo ad assistere passivamente ed esprimiamo i seguenti punti.

Il comitato eserciterà un attento monitoraggio delle attività in corso, chiedendo che sia resa pubblica e verificabile la documentazione relativa alle autorizzazioni necessarie per l’avvio delle opere. Vogliamo sapere se tutte le autorizzazioni necessarie siano state ottenute. Non accetteremo zone d’ombra.

Chiediamo al Comune di Fiumicino di non frapporre ostacoli all’accesso agli atti relativi alle opere previste, garantendo ai cittadini e alle realtà associative la possibilità di verificare la piena legittimità delle procedure. Esigiamo il diritto della cittadinanza a conoscere ciò che avviene sul proprio territorio.

Il comitato manterrà un presidio costante sul luogo, per controllare che i lavori annunciati non abbiano veramente «alcuna connessione, né fattuale, né giuridica, con la procedura di Variante di progetto, ancora pendente dinanzi alle Amministrazioni competenti. Non permetteremo che questi interventi diventino il cavallo di Troia per il porto crocieristico.

Riconosciamo la necessità di interventi di manutenzione della scogliera a protezione del Faro e del Faro stesso, - prosegue il comitato - e di interventi a garanzia della sicurezza della navigazione dei natanti e sportivi. Diciamo sì alla manutenzione vera ma no a lavori che mascherano interessi diversi e non dichiarati".

Chiediamo al Comune di assicurare che le opere non abbiano ricadute negative sul traffico locale già fortemente congestionato.

In caso di criticità, riteniamo necessario predisporre un piano straordinario di gestione del traffico, per evitare ulteriori disagi alla popolazione. Il traffico cittadino non deve pagare il prezzo dei cantieri". Il nostro impegno è volto a legalità, trasparenza e partecipazione Il comitato ribadisce la volontà di agire sempre nel pieno rispetto della legalità, strada che finora ha dato forza e legittimità al nostro operato di contrasto. Richiamiamo l’Amministrazione comunale a garantire la massima trasparenza e percorsi partecipativi reali, concreti e condivisi con la cittadinanza.

Il futuro del territorio e del Faro deve essere deciso con il coinvolgimento della comunità, non imposto con logiche di fatto compiuto" conclude i Tavoli del Porto.