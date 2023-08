MONTEFIASCONE – Buon anniversario Avis Montefiascone. Sono “40+1” le candeline che l’associazione comunale ha spento in occasione della festa sociale celebrata il 20 agosto ed organizzata dai volontari della cittadina falisca per ringraziare tutti i donatori.

Infatti è solo grazie al loro gesto, al loro spirito di servizio che milioni di malati possono aver salva la vita. La mattina ha visto la presenza dell’autoemoteca a piazza Vittorio Emanuela per le donazioni di sangue: ben 21 donatori hanno compiuto il loro gesto di altruismo. La manifestazione, che quest’ anno, ha visto molte novità, si è tenuta, per la prima volta, in versione serale iniziando dalla tradizionale cerimonia a Prato Giardino con la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti delle guerre mondiali per, poi, proseguire con la celebrazione della messa nella basilica di S. Flaviano officiata da Fabio Fabene. Momento particolarmente toccante è stato la lettura della preghiera del donatore, composta dal “Papa Buono”, Giovanni XXIII. Sono intervenute le autorità civili, la sindaca Giulia De Santis e militari, nella persona del maggiore Antonino Zangla, anche egli assiduo donatore, e avisine tra cui la consigliera regionale Rita Belardini e il consigliere provinciale Marco Macchioni. Di seguito cena conviviale sulle rive del lago, al ristorante La Carrozza d’oro, offerta dall’Avis ai donatori alla quale hanno aderito numerosi soci, giovani e meno giovani, cena allietata dalla buona musica del gruppo Sara Fochesato Band. Immancabile la piacevole lotteria che ha premiato i più preparati e veloci soci rispondendo a quiz in campo musicale. La serata, complice un clima più che clemente, è stata apprezzata da tutti i partecipanti uniti nel segno del sano divertimento e della solidarietà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA