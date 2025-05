L’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia sarà intitolato alla memoria del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, scomparso a settembre del 2016.

La manifestazione è in programma per venerdì 30 maggio, con inizio alle 10,30.

Sarà aperta dal saluto istituzionale che porterà il magnifico rettore dell’Unitus, Stefano Ubertini, al quale poi seguiranno gli interventi di Paolo Peluffo, magistrato della Corte dei conti e già portavoce del presidente, che relazionerà sul tema “Storia e memoria come educazione alla politica”, e di Maurizio Ridolfi, professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Ateneo, che invece si soffermerà nella sua relazione su tema de “La pedagogia civile del Presidente”.

«Intitolare l’Auditorium – dichiara il rettore Stefano Ubertini – del nostro Ateneo al presidente Carlo Azeglio Ciampi significa rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia della Repubblica italiana con le sue scelte, i suoi valori e l’equilibrio del suo pensiero. Economista, banchiere centrale, uomo delle istituzioni, promotore dello spirito repubblicano e sostenitore della cultura come motore del progresso civile e democratico del Paese. Il suo impegno per l’unità nazionale, per l’integrazione europea e per la difesa del patrimonio culturale e morale dell’Italia - prosegue il rettore - si riflette nella missione universitaria. In questo spazio che gli dedichiamo, dove si accresce il sapere attraverso il confronto e la crescita, il nome di Carlo Azeglio Ciampi - conclude - ispirerà studentesse e studenti, docenti, cittadine e cittadini, ricordando a tutti noi quanto sia nobile il servizio per il bene comune svolto con integrità e senso delle istituzioni».

La cerimonia di intitolazione si concluderà con l’intervento di Gabriella Ciampi, già professoressa ordinaria di Storia contemporanea presso l’Università della Tuscia.