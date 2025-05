«Il senso dello Stato nasce dal rispetto della cultura». Così il rettore Stefano Ubertini, in un momento del suo intervento poco prima dell’intitolazione dell’Auditorium dell’ateneo all’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Presente la figlia Gabriella Ciampi, per anni stimata docente di storia contemporanea all’Università della Tuscia. All’intitolazione le massime autorità cittadine, politiche e militari. L’intitolazione è avvenuta al termine dell’evento che ha visto gli interventi di Paolo Peluffo, magistrato della Corte dei Conti, già portavoce dell’ex presidente Ciampi e del professor Maurizio Ridolfi , ordinario di storia contemporanea all’Unitus.

Il rettore ha detto che «quello di oggi è un giorno che unisce la memoria. L’intitolazione dell’auditorium al presidente Ciampi, persona dallo stile sobrio e dedito al bene comune, non è solo un atto formale ma che deriva dall’interesse di Ciampi per la cultura e la ricerca. Ciampi in molte occasioni ha ribadito che senza cittadini liberi e responsabili non c’è futuro: per questo è insostituibile il ruolo dei saperi. In un celebre discorso del 2002 Ciampi disse ai giovani studenti l’Università è luogo di passione e responsabilità: queste parole ci indicano la direzione per il futuro». Ubertini ha poi ricordato che «il 14 settembre 1999 Ciampi venne all’Unitus. L’intitolazione avviene in un momento particolare per Unitus che, ora, ha collaborazioni internazionali». Su sua figlia, Ubertini ha detto che «abbiamo profonda riconoscenza verso Gabriella che ha insegnato per anni qui e ha incarnato i valori più profondi come il rispetto delle istituzioni e la sobrietà come punto di forza. Era un appassionato di musica Carlo Azeglio Ciampi - ha concluso il rettore – e intitolare l’auditorium al suo nome significa collegarlo a un nostro simbolo vero per quello che ha saputo trasmettere: senso dell’onore e della misura che devono tornare a essere il nostro codice genetico». Gabriella Ciampi, che ha tenuto l’ultimo discorso e scoperto la targa, ha raccontato che «c’era una regola in casa: leggi i giornali e cerca di capire e che ognuno deve rispettare i propri ambiti. Siamo stati educati a un profondo rispetto della privacy. A Viterbo sono stata molto bene perché qui ero io, me stessa».

Gabriella Ciampi, riferendosi all’intitolazione al padre dell’auditorium, luogo di musica e cultura, ha concluso dicendo che «i miei genitori hanno amato la musica classica e ciò nasceva da consuetudini familiari. Mia nonna paterna ha suonato il pianoforte per tutta la vita. Ringrazio il professor Franco Carlo Ricci che ha voluto dare una funzione più ampia all’auditorium che è il luogo in cui si fa musica. L’intitolazione dell’auditorium è sintesi piena dei suoi valori».

L’ex professoressa di storia contemporanea ha concluso il suo intervento ringraziando tutto il personale, docente e non, che negli anni le ha permesso di vivere bene a Viterbo «fin dai tempi in cui presi servizio a San Giovanni Decollato».

I professori Peluffo e Ridolfi, tra le altre cose, hanno ricordato l’impegno del presidente Ciampi per riportare il senso della Repubblica e dello Stato verso gli Italiani con la reintroduzione delle celebrazioni ufficiali della Festa del 2 giugno.