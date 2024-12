TARQUINIA - Giovedì 5 dicembre, nell’aula magna dell’Istituto “Vincenzo Cardarelli” si è svolto il Certamen “Latino Antico Amico” che ha visto cimentarsi ventidue studenti delle classi terze delle scuole medie di Tarquinia, Montalto di Castro e Pescia Romana. Il certamen, promosso dai docenti del Liceo Classico Maria Silvia Elisei, Gianluca Caramella e Marco Leopoldo Ubaldelli, consiste in una competizione che vede i ragazzi impegnati in una traduzione di un brano latino d'autore facilitato da indicazioni lessicali e morfo-sintattiche che lo rendono adeguato alle competenze dei ragazzi di terza media. Quest'anno è stato scelto un testo di Tito Livio, ovviamente semplificato, relativo alla storia di Coriolano. Il certamen rientra in un progetto più ampio, ClassicaMente, finalizzato alla promozione dei valori, delle idee e della cultura della Classicità, e che comprende anche una sezione rivolta agli studenti della prima media (il Mito Illustrato) e una agli studenti della seconda (La gara di fotografia). Per la partecipazione al certamen non sono richieste agli studenti di terza media competenze specifiche di latino, ma solo abilità nell’uso dell’italiano, unitamente a una buona dose di intuizione e creatività e alla voglia di mettersi in gioco e di giocare con i testi. I ragazzi partecipanti alla gara sono stati accolti dalla dirigente scolastica del Cardarelli, Laura Piroli, che li ha accolti presentando i lavori per poi lasciare la conduzione del certamen alla prof.ssa Maria Silvia Elisei, soddisfatta dell’esperienza. Appuntamento allora il 15 gennaio 2025 alla sala consiliare di Tarquinia per la premiazione dei vincitori.

