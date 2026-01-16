Un nuovo assetto organizzativo aziendale, con una visione fondata su integrazione, prossimità e presa in carico globale della persona.

L’Asl di Viterbo, a conclusione degli stati generali al teatro Unione, ha presentato il nuovo modello organizzativo. Si è trattato di due giornate di confronto pubblico dedicate al presente e al futuro del sistema sanitario della Tuscia.

Un racconto corale che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei nuovi Dipartimenti, chiamati a condividere progettualità, obiettivi e linee di sviluppo dei servizi.

«Questi Stati generali nascono dalla comunità e per la comunità – ha dichiarato il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – La comunità non è uno sfondo, ma il punto di riferimento costante del nostro lavoro. Per governare un sistema complesso come la sanità non basta osservare i numeri, bisogna incontrare le persone».

Nel suo intervento, il direttore generale ha sottolineato l’importanza di un modello di sanità capace di superare la semplice erogazione di prestazioni, puntando su relazione, prossimità e responsabilità condivisa. «La sanità del futuro – ha aggiunto – non può essere solo più efficiente o più tecnologica: deve essere anche più umana e più giusta. È questo il senso di un nuovo umanesimo sostenibile della salute».

Durante l’incontro sono state anticipate alcune delle principali progettualità in programma, e che vedranno impegnata l’azienda già nei primi mesi del 2026, tra cui il rafforzamento della sanità territoriale con l’avvio delle Case di comunità, il potenziamento dell’offerta ospedaliera, ad esempio, con il nuovo reparto di Ematologia e l’installazione della Pet all’ospedale Santa Rosa, oltre agli investimenti in innovazione tecnologica, integrazione dei servizi e continuità delle cure. La direttrice sanitaria aziendale, Assunta De Luca, ha evidenziato come il nuovo modello organizzativo sia orientato a «garantire percorsi strutturati di presa in carico, evitando frammentazioni, con benefici concreti sia per i pazienti sia per i professionisti», puntando sul «valore delle persone come elemento centrale del sistema».

Un richiamo al lavoro spesso invisibile, ma indispensabile, è arrivato dalla direttrice amministrativa aziendale, Simona Di Giovanni, che ha sottolineato “il ruolo fondamentale dei professionisti amministrativi e tecnici, il dietro le quinte che rende possibile ogni attività sanitaria e crea valore per l’intera organizzazione».