CIVITAVECCHIA – Una discarica abusiva in pieno centro storico, con tanto di pezzi di mobilio abbandonati ai piedi della storica fontana nei pressi del Ghetto. È quanto denunciato sui social dall’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che ha pubblicato un post corredato da immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Le telecamere, recentemente rimesse in funzione proprio per contrastare il degrado urbano, hanno immortalato un gruppo di ragazzi nell’atto di scaricare i rifiuti in pieno giorno. Nelle foto pubblicate sono visibili solo di spalle, ma Giannini assicura: «Abbiamo le immagini nitide dei volti, i soggetti saranno identificati».

Nel suo messaggio, l’assessore ha lanciato un appello diretto: «Il mio consiglio è che si presentino spontaneamente, il prima possibile, presso il Comune». Un invito che suona anche come un ultimatum, in attesa che venga formalizzato il procedimento sanzionatorio.

L’episodio ha riacceso i riflettori su uno dei problemi cronici della città: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, che colpisce non solo le periferie ma anche luoghi simbolici del centro. «Un gesto di inciviltà – ha aggiunto Giannini – che dimostra disprezzo verso la propria stessa città».

Il Comune sta ora lavorando per individuare tutti i responsabili e procedere con le dovute sanzioni. Nel frattempo, l’assessore ha ribadito la volontà dell’amministrazione di intensificare i controlli, soprattutto nei punti sensibili, grazie al potenziamento della rete di videosorveglianza.

