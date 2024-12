CIVITAVECCHIA – Mattinata di fuoco per gli abitanti dell’area che va dal Faro fino alla caserma Piave. Proprio di mercoledì, giorno in cui la parte finale di viale Nenni viene chiusa per il discusso mercatino, si è scelto di iniziare i lavori per la riparazione del manto stradale su largo Acquaroni/via Vidau e via Manara andando sostanzialmente a creare un imbuto con buona pace degli automobilisti.

