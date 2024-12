LADISPOLI – Non c’è pace per la postazione fitness all’aperto allestita sul lungomare di via Marina di Palo. I vandali, durante la notte, sono entrati nuovamente in azione scagliandosi contro le cyclette e staccando anche i pedali. Le baby gang hanno anche buttato giù i cartelloni relativi all’area sportive che solo pochi giorni fa era stata inaugurata dall’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Alessandro Grando. I teppisti però continuano a demolire gli arredi. Sconsolati gli sportivi che avrebbero voluto dedicarsi all’attività senza chiudersi nelle palestre o nei luoghi chiusi per via dell’afa.

