ALLUMIERE - TOLFA - Dalla collina i sindaci Luigi Landi e Stefania Bentivoglio i complimenti e gli auguri alla nuova dg della Asl, dottoressa Marino.

"A nome delle amministrazioni di Allumiere e Tolfa - scrivono Luigi Landi sindaco del Comune di Allumiere e Stefania Bentivoglio sindaca del Comune di Tolfa - rivolgiamo sinceri complimenti alla dottoressa Rosaria Marino, nominata nei giorni scorsi, dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nuovo Direttore Generale della Asl Roma 4. La dottoressa Marino è una professionista di comprovato valore che ha maturato una grande esperienza in ambito amministrativo, già commissario _ad acta_ per il Consiglio di Stato e il Tar del Lazio, Direttore d’Area della Asl Roma 1 e del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Asl Roma 4. A lei i nostri migliori auguri di buon lavoro, siamo pronti a collaborare nell’interesse dei cittadini del nostro territorio”. I due sindaci rivolgono "un grazie sentito alla dottoressa Simona Ursino e al dottor Roberto Di Cicco per il grande lavoro svolto in questa fase di transizione".

