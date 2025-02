SANTA MARINELLA – “Basta strumentalizzare le scuole dimenticando il disastro ereditato. Non si giochi sulla pelle dei bambini per lucrare consenso. La destra soffia sulla pagliuzza, ignorando la trave”.

Queste le dure parole del sindaco Tidei in risposta alle esternazioni dei consiglieri comunali di centro destra in merito alla situazione delle scuole cittadine. “L’amministrazione ha impresso una svolta decisiva nel settore dell'edilizia scolastica – si legge in una nota stampa del Comune - investendo ingenti risorse, circa cinque milioni di euro, per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici. Un impegno concreto, volto a superare il disastro ereditato dal passato e a garantire ambienti di apprendimento moderni e funzionali per gli studenti. Sulla scuola media Carducci, un investimento da oltre un milione di euro La scuola media, prima dell'attuale amministrazione, versava in uno stato di degrado tale da comprometterne la funzionalità e la sicurezza. L'edificio presentava criticità strutturali significative, con infiltrazioni, tetti danneggiati e impianti obsoleti. La situazione era così grave che gli uffici ne proponevano l'abbattimento totale. La Carducci, rappresenta oggi l'intervento più significativo di questa amministrazione, con un investimento di oltre un milione di euro. L'edificio, è stato oggetto di un'ampia opera di ristrutturazione. Sono stati rifatti i bagni, consolidata la struttura, rifatti i tetti e costruita una nuova aula magna. Permangono alcune infiltrazioni in un corridoio, problema che sarà risolto durante l'estate con il rifacimento della guaina del tetto, per un importo di circa 60mila euro. La scuola Vignacce, da edificio inagibile, a fiore all'occhiello. Infatti, precedentemente chiusa perché inagibile, la Vignacce è stata completamente recuperata, grazie a numerosi interventi di ristrutturazione. In via di risoluzione anche l’infiltrazione dalla terrazza della mensa, con la pulizia delle caditoie e la sostituzione di un discendente e di una parte della guaina al secondo piano, per un importo di circa due o tremila euro. L'intervento è previsto per lunedì mattina, tempo permettendo. L’infiltrazione è stata causata da un ristagno dell’acqua piovana dovuto all’ostruzione dello scarico, causata dagli aghi dei pini limitrofi, strappati dal forte vento durante la recente bomba d'acqua. La rimozione degli aghi è di solito affidata agli operai del Comune o della Santa Marinella Servizi, il cui ultimo passaggio manutentivo risale a sette giorni prima dell'evento. Anche la scuola Pirgus ha beneficiato di interventi di ristrutturazione, ma permangono alcune infiltrazioni nella mensa, causate dalle recenti forti piogge. È stato affidato ad una ditta locale l'incarico di rifare la parte del tetto da cui provengono le infiltrazioni, per un importo di 30mila euro”. “Sono in corso lavori di miglioramento in diverse altre scuole – continua la nota - come la scuola Centro e il centro di cottura di Viale della Libertà. Sono in programma la realizzazione di nuove aule alla scuola Carducci e il nuovo asilo nido a Prato del Mare. “Ritengo che si stia strumentalizzando la situazione – afferma il sindaco Tidei - riducendo anni di lavoro e di investimenti a chiacchiere da gruppo whatsapp. È come guardare la pagliuzza nell'occhio del vicino, dimenticando la trave che abbiamo nel nostro. Solo per la Carducci, ad esempio, abbiamo investito oltre un milione di euro, rifacendo bagni, consolidando la struttura, rifacendo i tetti e costruendo una nuova aula magna. Non solo, abbiamo completamente ristrutturato diverse scuole, alcune delle quali erano state addirittura chiuse perché inagibili dalla precedente amministrazione. Ma oggi quella “trave” l’opposizione di destra non la vede e soffia sui piccoli episodi per provare a lucrare consensi. È facile criticare oggi per qualche infiltrazione, ma vorrei ricordare a chi lo fa che abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con scuole chiuse, altre fatiscenti e a rischio chiusura. Abbiamo già stanziato i fondi necessari e gli interventi verranno eseguiti a partire dai prossimi giorni. Ma soprattutto non accetto che si giochi sulla pelle dei bambini per fare politica. Invito tutti a un confronto serio e costruttivo, riconoscendo le cose fatte e collaborando per migliorare ulteriormente la situazione”.

