RONCIGLIONE - Ancora un progetto europeo per la Riserva Naturale Lago di Vico.

L’ente di gestione della riserva è stato inserito nell’importante progetto europeo “European natural lakes: demonstration of integrated approaches for protection and restoration of natural lake ecosystems and their biodiversity”.

La riserva diviene ufficialmente partner di progetto dell’Università degli Studi della Tuscia, la capofila di progetto, in una serie di azioni che hanno come obiettivo generale la salvaguardia dei laghi e degli ecosistemi lacustri. In questo modo si potrà passare ad una fase attiva di ricerca in cui saranno delineate le linee su cui operare per il miglioramento dell’ecosistema del lago di Vico.

Il commissario dell’ente Alessandro Pontuale plaude all’iniziativa dell’ateneo viterbese, che coinvolge il territorio e lo rende campo di sperimentazione ed applicazione di azioni di salvaguardia e restauro ambientale.

Per il commissario «il riconoscimento rappresenta un’altra testimonianza di come tutta la struttura del Parco continui proficuamente a lavorare per la conservazione ed il miglioramento dell’habitat della Riserva. Il direttore dell’ente Angelo Cappelli è già al lavoro per predisporre il personale dell’ufficio tecnico che collaborerà nell’importante ricerca», conclude.

©RIPRODUZIONE RISERVATA