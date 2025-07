LADISPOLI – All'alba di questa mattina le forze dell'ordine sono intervenute in spiaggia contro il degrado. Diverse persone si erano accampate da giorni in modo abusivo sul lungomare di via Regina Elena e sono state allontanate da Polizia di Stato, Guardia costiera e Polizia locale. Tutto il materiale sequestrato, comprese le tende, sono state rimosse dalla Takneko, la ditta che gestisce la nettezza urbana. Sono previsti nuovi controlli in questi giorni.

