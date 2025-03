LADISPOLI – Gino Ciogli, ex sindaco di Ladispoli, si è perso nel pomeriggio nel bosco di Palo a Ladispoli. Carabinieri, vigili del fuoco e famigliari lo stanno cercando. L’ex sindaco Crescenzo Paliotta ha lanciato un post sui social: «Chiunque abbia notizie è pregato di chiamare il numero 3518880418 o i carabinieri di Ladispoli. Carabinieri e vigili del fuoco hanno già iniziato le ricerche». Al setaccio tutta la zona. Cittadini in apprensione per l’ex primo cittadino.

Secondo quanto appreso le ricerche si sarebbero concentrate nel bosco di Palo dove Ciogli si sarebbe recato con la moglie e poi sarebbe sparito all’improvviso. Ricerche in atto anche a Marina di San Nicola e in prossimità del mare. In azione i Saf (speleo alpino fluviali) e i Tas (topografia applicata al soccorso).

©RIPRODUZIONE RISERVATA