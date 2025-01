FIUMICINO - +Il sorriso luminoso e lo sguardo rassicurante di Patrizia Di Girolamo rimarranno nel cuore di chi l'ha conosciuta. Oggi la città di Fiumicino le ha dato l'ultimo saluto, unendosi nel dolore per la scomparsa della Vicecomandante della Polizia Locale, una donna che ha sempre messo al primo posto la giustizia e il servizio alla comunità. Presso l'Aula consiliare del comune di Fiumicino è stata allestita la camera ardente dove cittadini, familiari, colleghi hanno rivolto un omaggio alla Vicecomandante. Alle 12, nella Parrocchia Santa Maria Porto della Salute, in via Torre Clementina, si sono svolti i funerali, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco, Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, del Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola, Assessori e consiglieri. Il feretro è stato condotto in chiesa accompagnato da un corteo.

“Oggi abbiamo salutato per l'ultima volta un'amica cara, una donna che lottava per la giustizia e la legalità, un vicecomandante rispettato e rispettoso delle istituzioni, con un grande senso di responsabilità e sempre disponibile con chi ne aveva bisogno. - commenta il Primo Cittadino. - Mi stringo ancora una volta intorno alla sua famiglia, ai suoi amici e colleghi, in questo momento di grande dispiacere e sofferenza.”