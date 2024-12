TARQUINIA – Un importante progetto per riqualificare l’area dell’ex aeroporto Amerigo Sostegni. Sarà illustrato nel corso dell’incontro sul tema “Mobilità aerea e intermodalità”, in programma per lunedì 3 giugno alle 16 nella sala consiliare del palazzo comunale.

Interverranno il presidente dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) Pierluigi Di Palma, il presidente commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera Mauro Rotelli, l'amministratore delegato dell'Enav (Ente nazionale per l'assistenza al volo) Pasqualino Monti e il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi.

L’aeroporto Amerigo Sostegni di Tarquinia fu inaugurato il 27 marzo del 1938.

Negli anni successivi, a partire dal 1940, ospitò la prima scuola di paracadutismo della Regia aeronautica.

Il 10 luglio 1943 si registrò l'ultimo giorno di attività della

struttura che venne poi definitivamente chiusa.

Proprio nell’ottica di raccontare e testimoniare questa pagina di storia, che ha reso Tarquinia la culla del paracadutismo militare in Italia, l'amministrazione comunale intende riqualificare l'area con un nuovo progetto che sarà illustrato alla cittadinanza.

