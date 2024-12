LADISPOLI - «Questa voragine enorme si è aperta la scorsa settimana e ancora non è stata riparata da chi di competenza. Si aspetta la tragedia?». Tanti residenti, come Massimo, non usano giri di parole nel puntare il dito contro i ritardi del comune nel sistemare una buca in un punto assai critico, tra via Flavia e via Napoli, due arterie ad alto scorrimento. Cratere che con il passare dei giorni è aumentato a dismisura mettendo a rischio gli automobilisti, specialmente nelle ore serali. Le ferite del manto stradale sono evidenti nella zona, ma quella di via Napoli non è poi una voragine qualsiasi, perché è la stessa che si dilata ogni volta che fuoriesce l’acqua dal sottosuolo. Si tratta di una perdita idrica che va avanti a correnti alternate da un anno a questa parte con la gestione di Acea. Gli operai arrivano sempre in ritardo nell’adottare delle contromisure, nel frattempo il guasto ha ormai deteriorato la pavimentazione fino a formare questa super buca profonda anche mezzo metro. Un rischio per tutti anche perché non c’è visibilità e i conducenti di auto e moto non fanno in tempo ad accorgersene. Palazzo Falcone che intanto in queste ore ha annunciato il rifacimento della segnaletica orizzontale in viale Mediterraneo, anche se in un altro quartiere della città. Dalle 8 di oggi – informa il municipio - è vietata la sosta di tutti i veicoli, entrambi i lati, nel tratto compreso tra via dei Gladioli e via Atene.

