LADISPOLI - In alto su nel cielo le Frecce Tricolori, sul "pianeta terra" i siti archeologici da poter visitare. Doppio appuntamento domani nella città balneare ladispolana. In occasione dell'Air Show, il Gar ha annunciato la promozione di visite guidate nelle aree archeologiche interessate dall'evento: i mosaici del lungomare Marina di Palo e i resti termali a piazza della Rugiada. L'appuntamento è fissato per le 10.30 presso i mosaici del lungomare con l'inizio della visita guidata stabilito alle 11. L'evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

