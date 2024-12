CIVITAVECCHIA – Non sono solo gli atleti a tenere alto il nome di Civitavecchia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dietro le quinte della XXXIII edizione dei giochi olimpici infatti c’è una squadra che sta lavorando da giorni nell’organizzazione. A guidarla è Giampiero Firicano, della Firicano Allestimenti, azienda che negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale, lavorando per grandi eventi e garantendo la massima professionalità. Oggi la squadra di Firicano sta vivendo un vero e proprio sogno. Anche perché arrivare a Parigi non è stato certo facile. Dietro c’è lavoro, qualità, impegno, precisione, dedizione, rapporti costruiti negli anni, capacità di rispondere con efficienza alle richieste che man mano arrivano. «Quattro mesi fa un’agenzia con la quale collaboriamo già per altri eventi importanti - ha raccontato Firicano - ci ha chiesto se eravamo disponibili a presentare un preventivo per un pacchetto di servizi per le Olimpiadi. Inizialmente pensai ad uno scherzo, nella capitale francese oggi ci sono una quarantina di mega aziende specializzate».

Una serie di emozioni diverse, passando dalla paura alla determinazione, fino alla presentazione del preventivo e all’avvio delle trattative per andare a delineare il progetto da mettere in campo. La richiesta era quella di tribune, allestimenti, palchi, strutture per i maxischermi al led. «Una volta chiarita la parte tecnica - ha aggiunto ancora Firicano - abbiamo dovuto passare una sorta di esame, con l’azienda sotto i raggi X, con controlli su lavori già eseguiti, specifiche tecniche e verifiche sulla stabilità economica». La mail ufficiale con il contratto, con tanto di penali e responsabilità, ha certificato il via libera alla partenza.

«Abbiamo subito iniziato con l’allestimento delle tribunale sotto la Torre Eiffel, al Pont de l'Alma, per la cerimonia di apertura - ha spiegato Firicano, da Parigi - e a fine evento le abbiamo smontate per far sì che venisse ripristinata la viabilità. La difficoltà più grande è stata nelle tempistiche, sicuramente, ma anche nell’adeguamento alle norme di sicurezza francesi, ancora più stringenti delle nostre. La nostra squadra, formata da 15 persone, è qualificata, professionale e sa come muoversi. Ci stanno già affidando altri servizi e saremo qui per tutta la durata delle Olimpiadi. Rappresentare Civitavecchia ad una manifestazione del genere ci rende davvero orgogliosi. Un’emozione indescrivibile».

