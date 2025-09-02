CERVETERI – Un’estate che continua, un servizio che non si ferma. La spiaggia attrezzata, accogliente e completamente gratuita di Campo di Mare, dedicata alle persone con disabilità, resterà aperta fino a domenica 14 settembre. La proroga è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Elena Gubetti, che ha deciso di prolungare di due settimane l’operatività di “Liberamente”, la spiaggia che dal 2021 rappresenta un’eccellenza della città, offrendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie un luogo sicuro, accessibile e curato in ogni dettaglio. “Liberamente” non è una spiaggia qualsiasi: è un progetto di inclusione che da anni restituisce a tante persone il piacere di vivere il mare in piena libertà, senza barriere. L’arenile di Campo di Mare è stato attrezzato per garantire accessibilità totale, con passerelle, ombrelloni, sedie job e assistenza specializzata, trasformandosi in un luogo dove tutti possono godersi l’estate senza ostacoli. il servizio continuerà a svolgersi con le medesime condizioni e orari adottati per l’intero periodo estivo. L’accesso rimane gratuito ma su prenotazione: per riservare il proprio posto è sufficiente chiamare il 351 3580419. Soddisfazione e orgoglio traspaiono dalle parole della Sindaca Gubetti, che ha fortemente voluto la proroga: «Quello di Liberamente è uno dei progetti ai quali siamo maggiormente affezionati e di cui andiamo più orgogliosi – ha dichiarato – un’eccellenza della nostra città che prosegue, ogni estate, ormai dal 2021. Siamo felici di poter annunciare che la spiaggia rimarrà aperta fino a domenica 14 settembre. Questa proroga è stata possibile grazie a un importante investimento della nostra amministrazione ed è il frutto di una precisa volontà politica: garantire, anche negli ultimi giorni d’estate, un servizio che si è rivelato anche quest’anno davvero molto apprezzato da cittadini e famiglie». La Sindaca ha voluto anche ringraziare chi ogni giorno rende possibile questo progetto: «Un grazie speciale – conclude Gubetti – a tutto il personale della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, che con professionalità, disponibilità e cordialità garantisce un servizio ottimale, contribuendo a fare di Liberamente un fiore all’occhiello per la nostra comunità». Grazie a questa proroga, le persone con disabilità e le loro famiglie avranno due settimane in più per vivere giornate di mare serene, sicure e senza barriere. Un gesto concreto che testimonia l’impegno del comune di Cerveteri nel costruire una città inclusiva.