MONTALTO DI CASTRO - E' tutto pronto per la terza tappa dell'Icsc Beach Volley Tour Lazio che, nel weekend, approderà a Montalto di Castro dove la spiaggia libera del lungomare Harmine si trasformerà in un impianto sportivo con ben quattro campi. La maremma laziale ospiterà il Tour per il secondo anno consecutivo grazie alla sinergia tra il consiglio regionale e l'amministrazione del Comune di Montalto, che ha creduto fortemente nelle potenzialità dell'evento e nel turismo sportivo come mezzo di promozione del territorio. Record stagionale di coppie al femminile con Pratesi e Orciani che, dopo due secondi posti, sono in piena corsa per il titolo regionale. Il duo proverà a centrare il primo sigillo, ma non sarà semplice perché il tabellone è molto ricco. Luna Cicola, dopo la vittoria di Terracina, prenderà di nuovo parte all’Icsc e giocherà con la sua compagna storica Agnese Angeloni. Tornano le vincitrici della tappa di Montalto del 2024, Talevi Diotallevi-Monaco e fa il suo ingresso in tabellone anche Sole Serofilli, giocatrice che lo scorso anno ha rappresentato il Lazio al Trofeo delle Regioni di beach. Poiese e Buongiorno tornano sulla scena per accumulare punti utili alla conquista del titolo regionale, ma gli avversari sono tanti con un main draw da tutto esaurito. Partono tra i favoriti Marta e Margaritelli, ma occhi puntati sulla coppia Colaberardino-Lupo, giocatori dalla carriera stellare ed entrambi già vincitori della manifestazione. Da monitorare il duo Lancellotti-Bertoli, bronzo in una tappa del Campionato Italiano Assoluto nel 2024. Infine, ritorno nel circuito per Ennio Varvaro, preparatore atletico di calibro olimpico. Patrocinano l'evento Regione Lazio e Coni Lazio. «Tornare su una spiaggia e ritrovare la collaborazione dell'amministrazione comunale è un orgoglio. - le dichiarazioni alla vigilia di Fabio Camilli, presidente Comitato Regionale Fipav Lazio - E' la dimostrazione concreta delle potenzialità e delle ricadute positive che lo sport può avere sul territorio. Voglio ringraziare la sindaca Socciarelli e il delegato Miralli perché si sono messi in gioco e hanno accettato la sfida di trasformare la spiaggia della propria città in un'arena. Sono convinto che la sinergia con gli enti locali sia una strada fondamentale da percorrere. Auguro a tutti i partecipanti una buona tappa. Spero che tanti curiosi si avvicinino per curiosare, scoprendo così una disciplina bellissima». Emanuela Socciarelli, sindaco Montalto di Castro aggiunge: «Abbiamo cercato di rendere il nostro cartellone estivo molto variegato e credo che lo sport si inserisca perfettamente all'interno dei nostri eventi culturali. Dopo l'esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso di rinnovare la collaborazione con il Comitato Regionale Lazio, che ringrazio, perché propone un evento di alto livello. La certezza dell'arrivo in città molti atleti, addetti ai lavori e sostenitori darà un'ulteriore spinta all'attività dei nostri imprenditori». Emanuele Miralli, delegato Sport, Turismo, Eventi, Teatro di Montalto di Castro conclude: «Il turismo sportivo deve essere sempre più volano dell'economia e della promozione del territorio. Il beach volley è una disciplina fortemente praticata in tutta Italia e anche sulle nostre coste. La collaborazione con il Comitato è stata proficua e sono sicuro che offriremo a tutti un bello spettacolo oltre, chiaramente, alle ricadute più dirette. Non mi resta che invitare tutti i curiosi ad avvicinarsi alla spiaggia libera del lungomare Harmine che si trasformerà completamente per l'occasione con ben 4 campi dedicati all'evento».

