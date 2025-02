FIUMICINO - Un intervento di speranza è partito dall’aeroporto di Fiumicino e ha avuto un lieto fine a favore della delicata catena di donazione organi. A trasportare in sicurezza l’organo, nello specifico del midollo osseo, sono stati gli Agenti del Commissariato Colombo che giovedì mattina, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla Sala Operativa la nota di recarsi urgentemente all’Aeroporto di Fiumicino, per un servizio di scorta di trasporto organi, in arrivo dalla Germania.

Arrivati al terminal, gli agenti hanno preso contatti con un volontario del Nucleo Operativo Protezione Civile, appena atterrato da Monaco con la borsa refrigerata con all’interno midollo osseo, e lo hanno scortato a bordo della Volante fino al Policlinico Tor Vergata, dove un uomo era in attesa di ricevere un trapianto di midollo, che gli avrebbe salvato la vita. La tempestività dei poliziotti ha consentito di portare a termine la missione salvavita e raggiungere così in pochi minuti il Centro Trapianti, dove ad attenderli c’era l’equipe medica a cui è stata consegnata la “scatolina della vita” proveniente dal nord Europa, con il plauso dei medici che hanno ricevuto il “prezioso dono”, addirittura in anticipo rispetto ai tempi di consegna previsti.