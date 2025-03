CERVETERI – Un altro incidente, un semplice tamponamento per fortuna senza feriti ma tanto è bastato ieri mattina intorno alle 8 per mandare in tilt nuovamente la via Settevene Palo nei pressi dello svincolo per l’autostrada Roma-Civitavecchia. È un punto maledetto, dove gli scontri si ripetono quotidianamente forse nell’incrocio più problematico di tutto il litorale. Eppure, nonostante i disagi enormi per la viabilità e per i poveri automobilisti intrappolati nel traffico, nulla è stato fatto per il rondò tanto atteso. Un’opera che a dire il vero ha subito uno stop improvviso ad inizio anno con la sindaca, Elena Gubetti, che lo ha motivato con la richiesta da parte del ministero di un milione di euro in più. Passa il tempo ma il caos resta, come ieri, in un orario in cui i genitori stavano portando i loro figli a scuola. La circolazione stradale ne ha risentito per almeno un’ora.

