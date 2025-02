TARQUINIA – Luisa Mattia ospite del festival Pagine a colori per incontrare gli studenti delle seconde medie dell’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia. Da sempre attenta al mondo dei giovani, la scrittrice sarà al Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia, la mattina del 19 febbraio per parlare dei temi affrontati nei libri “Tu non sai di me”, “La felicità è appesa ai sogni”, “Tempesta Matteotti” e “La scelta”, che i ragazzi hanno letto insieme ai docenti nell’ambito di un percorso didattico, in cui la lettura ad alta voce in classe svolge un ruolo di primo piano per la comprensione del testo. Luisa Mattia ha scritto numerosi romanzi per ragazzi e giovani adulti, che hanno ricevuto importantissimi riconoscimenti e sono stati tradotti anche all’estero. Nel 2008 ha vinto il prestigioso Premio Andersen come “miglior scrittrice”, per la sua capacità di affrontare differenti temi e generi della letteratura per ragazzi, sia quando narra storie di attualità, sia quando si misura con la storia. Ha ideato progetti di narrazione con i bambini e ha insegnato narrativa per ragazzi presso Bottega Finzioni di Bologna. Per il teatro ha scritto “Zeus e il fuoco degli dèi”, prodotto dal Teatro Verde di Roma e “Leo”, prodotto dal Teatro Argentina di Roma. Autrice di “Melevisione”, “L’albero azzurro” e “Calzino”, fortunati programmi per bambini di Rai Kids, ha ideato e scritto anche il cartoon “Nefertina sul Nilo”, in onda su Rai Yoyo. Nel 2020 vince il Premio Ceppo nella sezione dedicata all'infanzia e all'adolescenza in merito alla sua capacità di confrontarsi.

Pagine a colori è promosso dal Comune di Tarquinia (Assessorato alla Biblioteca, all’archivio storico e all’area archeologica), attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e per il sesto anno consecutivo l’organizzazione è affidata all’associazione Dandelion.

Il festival ha il sostegno della Regione Lazio, del Centro per il libro e la lettura, della Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e della Biblioteca di Babele e vede la collaborazione del Cinema Etrusco Arthouse, di Archeoares e dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”.

