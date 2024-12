VITTORIA TASSONI*

La torta mimosa è un classico intramontabile ed è ormai consuetudine prepararla in occasione della festa della donna: molto apprezzata per la sua consistenza delicata e soffice, trasmette, nei palati di chi la assaggia, un'esplosione di gusto e di dolcezza.

E’ un dolce tradizionale perfetto per ogni occasione, non solo per la festa della donna, ma anche per un compleanno o perché no per il pranzo di Pasqua. La torta mimosa può essere servita come dessert, per una merenda golosa oppure per un fine pasto e sempre renderà felici gli amanti delle ricette zuccherose.

Inoltre, con quel suo giallo intenso che preannuncia l’arrivo della primavera, porta in tavola anche un tocco di allegria.

Ricetta:

Per il Pan di spagna

Ingredienti:

250 g di uova

175 g di zucchero

100 g di farina di riso fine

100 g fecola di patate

la buccia di un limone

Preparazione:

Il mio consiglio è di preparare il pan di spagna con un giorno di anticipo in quanto si taglia meglio.

Sbatti le uova con lo zucchero, mescolando continuamente con la frusta per circa 15 minuti, finché non si gonfiano bene.

Aggiungi, mescolando delicatamente dall'alto verso il basso, la farina e la fecola setacciate insieme e la buccia di limone grattugiata.

Versa il composto delicatamente in uno stampo da 24/26 cm di diametro ed alto almeno 5 cm, imburrato e infarinato e cuoci immediatamente in un forno già caldo a 180° per 25 minuti.

PS: Puoi utilizzare anche solo la fecola di patate al posto della farina di riso.

Per la Crema

Ingredienti:

400 g di latte

100 g di panna

130 g di zucchero

150 g di tuorli d'uovo

25 g di farina di riso

15 g di maizena

scorza di limone**

Crema mimosa:

500 g di crema pasticcera

500 g di panna liquida fresca

Bagna

100 g di maraschino

300 g di acqua

150 g di zucchero

1 scatola di ananas da 450 g (facoltativo)

Preparazione:

Per prima cosa prepara la crema. In un pentolino scalda il latte insieme alla scorza del limone, nel

frattempo sbatti in una terrina i tuorli con lo zucchero e aggiungi la maizena e la farina di riso.

Amalgama il tutto molto bene. Togli dal fuoco il latte caldo, rimuovi la scorza di limone e versa nel pentolino il composto di tuorli e zucchero mescolando bene. Cuoci per pochi minuti, sempre mescolando per evitare la formazione di grumi fino a quando la crema non si sarà del tutto addensata.

Falla raffreddare completamente in frigorifero o in un abbattitore, mettendola in un contenitore basso e largo e coprendola con la pellicola a contatto. Il tempo esatto di raffreddamento dipende dalle dimensioni del contenitore, calcola orientativamente una quarantina di minuti in frigo.

Inizia ora a preparare la tua crema mimosa e la bagna. Monta la panna e aggiungine 2/3 alla crema fredda e l'altro terzo lascialo per decorare. Prepara uno sciroppo con la stessa quantità di acqua e zucchero, aromatizzandolo con la buccia di un limone.

Taglia il pan di spagna in 3 dischi e conserva quello centrale per la decorazione. Bagna il disco di sotto con il liquido dell'ananas o con il maraschino e lo sciroppo, spalma il composto di crema e panna e sopra aggiungi, se lo hai previsto, dei pezzetti di ananas.

Ricopri con l'altra parte del pan di spagna, bagna anche questa metà e spalma sopra altra crema.

Metti in frigo a rassodare.

Riprendi il disco centrale, taglialo a piccoli cubetti* e decora sopra ed intorno la tua Mimosa.

*Se vuoi avere i cubetti di pan di spagna tutti della stessa misura, mettili in freezer per 30 minuti così il taglio sarà più semplice e preciso.

** puoi usare anche la vaniglia in polvere o una bacca tagliata a metà raschiando i semi con un

coltellino.

