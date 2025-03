Vittoria Tassoni*

Questa ricetta della Mirandò Pie è la mia personale reinterpretazione di un classico della cucina inglese: lo steak and kidney pie. Quando l’avrai preparata, ti troverai di fronte un guscio dorato e fragrante che racchiuderà un ripieno dall’anima tutta italiana e ricco di tradizione. Perché il Mirandò, già cotto e saporito, trova nella pasta brisée il suo involucro ideale: è un piatto in cui si crea un connubio irresistibile tra la croccantezza del rivestimento esterno e la morbidezza della farcitura interna. Questa pie è perfetta come idea per il pranzo di Pasqua ma anche per un semplice pasto in famiglia oppure per una cena speciale, perché unisce il comfort food britannico con il gusto autentico della nostra cucina italiana.

Ricetta:

Dosi: 6/8 persone

Strumento necessario: stampo circolare da 22/24 cm ed alto 3 cm

Ingredienti per la pasta brisée:

300 g di farina 00

130 g di burro freddo, tagliato a cubetti

75 ml di acqua fredda

1 pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno:

500 g di Mirandò già cotto, tagliato a pezzetti o sminuzzato (https://www.vittoriaincucina.it/mirando-ricetta-pat-di-tarquinia/)

Preparazione della pasta brisée:

1 In una ciotola grande, setaccia la farina e aggiungi il burro freddo a cubetti.

2 Con le mani o un cutter per la pasta, lavora velocemente il burro nella farina fino ad ottenere un composto sabbioso.

3 Aggiungi il sale e gradualmente l'acqua fredda, lavorando l’impasto fino a quando non si unisce. Non lavorarlo troppo altrimenti rischi di farlo diventare troppo elastico.

4 Forma un panetto, avvolgilo nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

5 Trascorso questo tempo, dividi l'impasto brisée in due parti, una leggermente più grande dell'altra (2/3 e 1/3).

6 Su una superficie leggermente infarinata, stendi le due parti dell'impasto fino a quando non avrai realizzato per entrambi uno spessore di circa 3-5 mm.

7 Rivesti, con la parte più grande dell’impasto steso, la tua teglia circolare imburrata, lasciando che la brisée fuoriesca un po' dal bordo.

8 Distribuisci uniformemente, su questa base della pie, il Mirandò già cotto e poi coprilo con la seconda parte dell’impasto, ricordandoti di sigillare bene i bordi premendo con le dita o con una forchetta.

9 Infine pratica, con un coltello, uno o due tagli sulla superficie della pie in modo da consentire al vapore di fuoriuscire durante la cottura.

10 Cuoci in un forno preriscaldato a 180°C (350°F) per circa 30-40 minuti o fino a quando la crosta non risulterà dorata e croccante.

11 Una volta cotta, prima di servirla, lascia riposare la Mirandò pie per alcuni minuti.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

