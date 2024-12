CLARISSA MONTAGNA

FIUMICINO - Uno di quei viaggi che ti cambiano la vita, che ti riempiono il cuore e ti arricchiscono l’anima: Manila Colasanti è rientrata dal viaggio in Marocco e ha portato con sé tutto quello che questa esperienza le ha lasciato nel profondo.

«Averla avuta come reporter – spiega il dott. Marco Tortorici – ci ha permesso di rimanere aggiornati con la pubblicazione di post sulla pagina Facebook della Farmacia Salvo D’Acquisto per farci vedere, attraverso i suoi occhi, quello che ha visto e documentando cosa è stato realizzato, con il nostro supporto nel villaggio Berbero di Tafza».

«Famiglie intere che hanno visto la vera sofferenza, che in un secondo hanno perso tutto. Ma nonostante tutto non hanno mai perso calore, gentilezza e bontà d’animo: la visita al villaggio di Tafza è stato il cuore del nostro viaggio – racconta Manila -. Lì abbiamo vissuto qualche giorno con la comunità berbera di artigiani, abbiamo lavorato con loro, visto i loro usi e costumi. In poche parole, abbiamo vissuto la vita del villaggio stesso. E questa è stata la parte più incredibile: al mondo ci sono popoli che come loro devono fare i conti con la povertà ogni giorno, ma vivono con il poco che hanno e guardano avanti, sempre».

«E questa comunità si sta ancora riprendendo dal terremoto che ha devastato tutto: i danni causati sono stati immensi, c’è chi non ha più una casa, chi non ha più la propria bottega. Ho visto con i miei occhi la devastazione e la forza di riprendere in mano la propria vita ed ho incontrato persone che ci tengono a fare la differenza. Questo viaggio è stato emotivamente importante: la cosa più significativa è stata il poter vedere l’aiuto che le nostre donazioni, come farmacia sociale, hanno permesso di dare a questo popolo: un tornio elettrico per Aziz, un ceramista dalle mani d’oro; Ihisham ha preso la patente per poter lavorare e sostenere la sua famiglia di otto persone; abbiamo contribuito alla creazione di un’area destinata ai bambini e sono stati comprati palloni e abiti sportivi per permettere loro di giocare e praticare sport.

Di questa esperienza saranno indimenticabili anche le escursioni nei vari contesti ambientali, dalle vallate verdi, all’aridità dei deserti, passando per cittadine costiere – aggiunge Manila -. Un gioco di colori al quale si aggiunge il rosso delle montagne su cui sorge Tafza».

«Felicità è il sentimento che proviamo alla conclusione di questo viaggio – conclude il dott. Tortorici – reso possibile dall’Associazione Yogarmonia e dalla guida d’eccezione il musicista Nour. Una felicità che crea legami indissolubili come quello con la comunità di Tafza. Il nostro impegno economico durerà nel tempo e chiunque volesse dare una mano potrà farlo».