FIUMICINO - un incontro promosso da Fratelli d'Italia, alla presenza della vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo sviluppo economico Roberta Angelilli, del sindaco Mario Baccini, del capogruppo FdI Agostino Prete, dell'assessore al bilancio Vincenzo D'Intino e della consigliera Patrizia Fata. Il tema al centro del dibattito è stato il sostegno alle imprese laziali, attraverso misure e bandi volti a favorire la digitalizzazione, la competitività e la presenza sui mercati internazionali.

Roberta Angelilli ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, affermando: «Questi bandi rappresentano un’opportunità concreta per le imprese laziali di crescere e innovarsi, rafforzando la propria competitività a livello globale. Il nostro sostegno è rivolto in particolare alla digitalizzazione, alla cooperazione e alla presenza internazionale sui mercati esteri del tessuto produttivo locale, per accompagnare le aziende del territorio verso una crescita sostenibile e inclusiva. L’obiettivo è favorire un percorso di modernizzazione e apertura del Lazio ai mercati globali, stimolando al contempo la ripresa economica e l’occupazione, per cogliere al meglio le sfide del prossimo futuro».

Le misure presentate sono quattro e sono gestite da Lazio Innova attraverso la piattaforma GeCoWEB Plus.

Il primo bando, “Sostegno alle imprese cooperative”, stanzia oltre 2 milioni di euro per incentivare l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle imprese cooperative. L’obiettivo è supportare la sostenibilità ambientale, l’economia circolare e la formazione del personale, potenziando anche reti e filiere. Le domande potranno essere presentate dal 9 aprile al 19 dicembre 2025.

Un altro strumento chiave è il Voucher Digitalizzazione PMI, che con un fondo di 13 milioni di euro offre contributi a fondo perduto per l'acquisto di tecnologie digitali e servizi volti a migliorare efficienza e competitività delle imprese. Il bando è già attivo e le domande saranno accettate fino al 14 febbraio 2025.

Per sostenere le imprese che vogliono affacciarsi sui mercati internazionali, è stato presentato il Voucher Internazionalizzazione PMI, che mette a disposizione 5 milioni di euro per aiutare le aziende laziali a partecipare alle Fiere Internazionali. Il bando è attualmente aperto e chiuderà il 15 gennaio 2025.

Infine, è stato illustrato il Voucher Expo Osaka 2025, dedicato alle imprese che desiderano rappresentare il Lazio all’Esposizione Universale in Giappone, nella settimana riservata alla Regione Lazio, dal 17 al 24 maggio 2025. Il fondo disponibile è di 500mila euro, con un contributo massimo di 10.500 euro per azienda. Il bando rimarrà aperto fino al 24 gennaio 2025 e prevede finanziamenti per coprire costi di promozione e logistica, dando alle aziende la possibilità di affacciarsi su un palcoscenico internazionale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni e imprenditori locali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle imprese laziali nei mercati globali e favorire una ripresa economica solida e duratura.