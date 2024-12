LADISPOLI - La città balneare, scelta da Rossellini e tanti altri grandi nomi del cinema italiano, ancora una volta protagonista anche del piccolo schermo. Dopo lo spot della Champions League girato al castello Odescalchi, ora un altro scorcio del territorio è pronto ad apparire in tv. Questa volta sulla Rai. La rete televisiva di Stato ha infatti chiesto al Comune di poter girare uno spot pubblicitario della trasmissione "Citofonare Rai 2". Location designata: via Corrado Melone. E proprio la via che costeggia il bosco di Palo sarà interdetta nella giornata di domani dalle 8 alle 15 per consentire le riprese.