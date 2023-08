«È una giornata davvero triste per l’Italia intera, ma soprattutto lo è per la Tuscia. La notizia della morte del maestro Alessio Paternesi addolora infatti tutta la nostra comunità, che al grande pittore e scultore era molto affezionata e lo guardava come una vera e propria guida». Così il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, che aggiunto: «Il maestro Paternesi è stato un artista di fama internazionale, ha esposto e progettato opere per le più grandi città del mondo e ha regalato a tutti noi la sua raffinata sensibilità artistica. Ha creato ovunque bellezza, ha esportato la Tuscia nel mondo e ha portato il mondo nella Tuscia. Mancherà a tutti il maestro Paternesi. Così come mancherà il suo sguardo critico sul mondo, quello che lo ha portato a trattare nel corso della sua straordinaria carriera molti dei temi sociali più importanti dei nostri tempi. Proprio lo scorso anno la Provincia di Viterbo ha avuto l’onore di concedere al maestro Paternesi l’utilizzo della Sala Anselmi, a Viterbo, per ospitare la mostra “Incontriamo il nostro tempo” con all’interno anche alcune sue opere. Una delle ultime esposizioni, tra l’altro, che il maestro ha tenuto».

«Il maestro Paternesi era una rarità, come artista e come uomo. Ci mancherà davvero tanto», conclude Romoli.