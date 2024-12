LADISPOLI – Raccolta porta a porta regolare nel giorno di Pasquetta. L’Amministrazione comunale ha reso noto che in occasione del giorno di festa il servizio di raccolta porta a porta avverrà regolarmente. Il centro raccolta di via degli Aironi a Ladispoli sarà invece aperto il 31 marzo e chiuso il 1 aprile. Il front office sarà chiuso oggi e le isole mobili sospese. In questi giorni si sta parlando molto della Tarip che a molti utenti è aumentata almeno del 15%. La tassa è arrivata anche in ritardo, a numerosi residenti solo via pec, ma come chiarito dall’assessore all’Igiene e all’Ambiente di Palazzo Falcone, Marco Pierini, non si pagherà alcuna sanzione. L’opposizione ha annunciato una interrogazione in aula.

