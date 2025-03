ALLUMIERE - "Dona il tuo 5 per mille per sostenere le attività della Proloco di Allumiere". Questo l'invito apparso su locandine e post dell'associazione Proloco di Allumiere per esortare tutti a sostenere l'associazione locale. C'è da dire che la Proloco, guidata dalla presidente Maria Pinardi, innpochi mesi ha dato vita a tantissime iniziative dinpromozione del paese, ad attività e manifestazioni in cui la comunità ha festeggiato insieme. Da rilevare poi che la presidente Pinardi e tutto il direttivo sono sempre aperti e collaborativi e lavorano in piena sinergia con l'amministrazione comunale e con le varie associazioni del paese. Per portare avanti la grande mole di lavoro la Proloco ha bisogno di essere sostenuta. "Il 5 per mille - spiega la presidente della Prolovo Maria Pinardi - è una quota di imposte, a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per sostenere le loro attività.

Il 5 per mille non ti costa nulla perchè non è una tassa in più. Se decidi di non firmare la stessa quota del 5 per mille resta allo Stato

È sufficiente compilare la sezione dedicata al 5 per 1000 all’interno dei moduli per la dichiarazione dei redditi ed inserire nell’apposito spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni il codice fiscale della ProLoco. Quindi apporre la propria firma". Perché donare il 5×1000 alla ProLoco? "Perché da oltre 50 anni siamo impegnati nella cura, tutela e salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Con la tua donazione ci aiuterai a salvare dal dimenticatoio le piccole e grandi tradizioni del tuo territorio e soprattutto tutto questo a costo zero é un gesto consapevole e importante per il futuro delle Nostre tradizioni".

©riproduzione riservata