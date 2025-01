ALLUMIERE - Ad Allumiere si apre il tesseramento della Pro Loco. Domenica 19 gennaio, a partire dalle ore 15.30, in piazza della Repubblica, si svolgerà l'evento di tesseramento 2025 organizzato dalla Proloco. "Questa è un'ottima occasione per rinnovare la propria tessera socio o per iscriversi per la prima volta. Invitiamo tutti a tesserarsi: "Con la sottoscrizione della tessera - spiega la presidente della Pro Loco, Maria Pinardi - si avrà l'opportunità di partecipare alle numerose attività promosse dalla Proloco usufruendo di sconti e agevolazioni su eventi e iniziative. Inoltre il contributo aiuterà i volontari a sostenere e promuovere progetti che valorizzano e animano il nostro territorio. Non perdete questa occasione per far parte di una comunità attiva e impegnata".

