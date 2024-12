LADISPOLI – Torna “Nati per leggere”, appuntamento tanto atteso in biblioteca per i bambini da 0 a 6 anni. Si tratta di un programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con piccoli in età prescolare e ha come finalità quella di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età. L'incontro è fissato per mercoledì 6 dicembre alle 16.30 e avrà come titolo “La notte diventa giorno!” «In questo periodo dell'anno – sostengono gli organizzatori -, in cui le giornate sono cortissime, vogliamo coccolare tutti i bambini con tante storie divertenti che li aiuteranno a conoscere meglio la notte per non avere paura del buio». Poi un appello rivolto ai genitori. «Ricordate che leggere insieme al proprio figlio, tutti i giorni e per pochi minuti, vi permetterà di stabilire con lui un legame importante, migliorerà la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali».

