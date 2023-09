CIVITAVECCHIA – Nuovo soccorso nel Mediterraneo centrale. Il team di Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere ha salvato 61 persone, tra cui cinque minori non accompagnati. Viaggiavano su un’imbarcazione di legno sovraffollata e in pericolo in zona Sar libica. «Le autorità ci hanno assegnato Civitavecchia come porto di sbarco», fanno sapere da Msf.