LADISPOLI – Rissa in mezzo alla strada, poi aggrediti anche i poliziotti intervenuti per sedare la zuffa. Caos in centro a Ladispoli che si è risolto grazie all’arrivo di una volante del commissariato di via Vilnius. Alla fine due persone sono state tratte in arresto, un cittadino romeno e un ecuadoregno entrambi di 27 anni i quali hanno assalito gli uomini in divisa: sono stati bloccati e ammanettati. I due, molto probabilmente ubriachi, dovranno difendersi dalle accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e, dopo il processo per direttissima, per loro è scattata l’ordinanza cautelare in carcere a Civitavecchia. Gli altri che avevano partecipato alla lite furibonda invece si sono dati alla fuga ma le ricerche degli investigatori ovviamente non sono finite qui. Da capire il motivo che ha scatenato l’alterco sfociato poi nella violenta rissa. I residenti da tempo segnalano situazioni potenzialmente a rischio soprattutto in prossimità dei minimarket dove cittadini stranieri e non si scolano fiumi di alcol.

