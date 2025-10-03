ALLUMIERE – La Fontana Tonna si colora di rosa per un messaggio che unisce simbolo e sostanza: ottobre è il mese internazionale dedicato alla prevenzione dei tumori al seno. Un’iniziativa della giunta Landi che vuole accendere i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce e sull’adesione ai programmi di screening.

“La Regione Lazio ricorda che le donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni possono prenotare gratuitamente il proprio esame chiamando il numero 06 164161840, attivo dal lunedì al venerdì (7.30-19.30) e il sabato (7.30-13) - spiegano il sindaco Landi e gli altri amministratori - gli screening sono inoltre garantiti e operativi durante tutto l’anno per la fascia 50-74 anni, a conferma dell’impegno costante della sanità regionale nella prevenzione”.

“Alla prevenzione mettici la spunta!”, recita lo slogan di questa campagna, che vuole spronare ogni donna a compiere un passo fondamentale per la propria salute. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale ufficiale della Regione all’indirizzo www.salutelazio.it/ottobre-rosa. La Fontana Tonna, illuminata di rosa, diventa così non solo un segno visivo di sensibilizzazione, ma anche un invito concreto alla partecipazione, alla cura e alla consapevolezza.