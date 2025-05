LADISPOLI - Tutto pronto per la "Festa della Mamma”, un momento speciale organizzato oggi dal “Piccolo Fiore”, associazione di promozione sociale sul territorio. L’evento scatterà in piazza Rossellini dalle 10 alle 18, con il coinvolgimento di molte realtà del terzo settore. «Prenderanno parte a questa iniziativa – raccontano i promotori del progetto - anche molti volontari amici che ci sostengono nella nostra missione di vera inclusione e partecipazione delle persone con disabilità nella società. La festa, promossa con il patrocinio del comune di Ladispoli, vuole essere un momento di aggregazione, solidarietà e puro divertimento per tutte le persone che vorranno partecipare». Durante la giornata, saranno previste diverse attività, che coinvolgeranno grandi e bambini. Alle 11 percorso ad ostacoli da parte dei cani salvataggio. A seguire apertura di uno stand gastronomico con lo staff dei “Carciofari storici”, in onore del prelibato ortaggio. Alle 15.30 workshop e alle 17 previsto uno spettacolo con le bolle di sapone. Giganti. «L'obiettivo – prosegue il Piccolo Fiore Onlus - è quello di abbattere le barriere della diversità affinché ogni persona, a prescindere dalle proprie condizioni di vita, sia parte integrante della collettività. L'evento è aperto a tutti e vuole essere un'occasione per riflettere sull'importanza del ruolo delle mamme e sulla necessità di sostegno e inclusione per le famiglie con figli disabili».

