VALENTANO - La Dea bendata bacia la Tuscia e, in particolare, Valentano. E’ proprio nel paesino viterbese che è stata registrata una vincita da oltre 33mila euro. Come riporta Agipronews, «il Lazio esulta con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso in regione sono stati centrati tre ‘5’ 16.728,18 euro l’uno, uno a Borgorose, in provincia di Rieti, presso la tabaccheria Cristallini in via Città di Tora 78, e due a Valentano, in provincia di Viterbo, nella tabaccheria numero 2 in via Roma, 4». «L’ultimo ‘6’ da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento – conclude Agipronews -.Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 gennaio è di 57,7 milioni di euro».

