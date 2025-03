RONCIGLIONE protagonista di una straordinaria vincita al 10eLotto, portando a casa ben 100mila euro. Il colpo fortunato è stato realizzato grazie a un 9 ‘Doppio Oro’, un premio che ha fatto gioire il fortunato vincitore. L’annuncio della vincita è stato dato dall’agenzia Agipronews, che ha segnalato come il Lazio, in particolare, stia vivendo una fase fortunata, con altri premi rilevanti. Infatti, sempre nell’ultimo concorso del 10eLotto, sono stati vinti 50mila euro a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, con un 9 ‘Oro’. In totale, l’ultimo concorso ha distribuito premi per un valore di 36,8 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a un montepremi complessivo che supera i 726 milioni di euro nel 2025. Un altro segno che la fortuna può arrivare quando meno ce lo si aspetta, e che anche Ronciglione, piccolo ma fortunato angolo del Lazio, può vantare una vincita da sogno.

