ALLUMIERE - Ad Allumiere cresce l'attesa della gente per la nuova performance della Compagnia Teatrale Allumiere.

Il cast di attori collinari, guidato dal resgista Achille Sgamma, torna per far divertire tutti con uno spettacolo da non perdere.

Come ogni anno la Compagnia Teatrale Allumiere partecipa alla "Festa d'Autunno" con una piccola piece in dialetto allumierasco scritto proprio dalla compagnia teatrale collinare.

"La commedia è ambientata a circa 60 anni fa - spiega il regista e attore, Achille Sgamma - ci sarà una prima rappresentazione alle ore 16.30 (circa), con una replica alle 17.30 (circa).

Sul palco ci saranno i nostri attori Luigi Del Frate, che dopo due anni è rientrato in Compagnia, Remo Cirilli, Vittorio Trovarelli e la nostra star Alessandra Catenacci".

Dietro le quinte come sempre Achille Sgamma.

